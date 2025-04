Sorgdrager gaat kabinet adviseren over samenwerking stichting SGH

DEN HAAG (ANP) - Winnie Sorgdrager gaat het kabinet adviseren hoe de samenwerking eruit moet zien met de Stichting Gelijkwaardig Herstel (SGH), die mede is opgericht door prinses Laurentien om de toeslagenouders te compenseren. Sorgdrager moet als regeringscommissaris die samenwerking vlottrekken. Dat schrijft staatssecretaris Sandra Palmen (NSC, Toeslagen) in een brief aan de Tweede Kamer.

SGH moet een grotere rol krijgen bij het compenseren van toeslagenouders, maar de stichting en het ministerie van Financiën liggen al langer met elkaar overhoop. Onder meer de rol van Laurentien, die eerder terugtrad als voorzitter na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag, leidt tot spanning in de samenwerking met Financiën.