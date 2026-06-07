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Afgelopen nacht sliepen 27 asielzoekers in noodopvang in Gieten

Samenleving
door anp
zondag, 07 juni 2026 om 9:25
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GIETEN (ANP) - In de nachtnoodopvang in Gieten in Drenthe hebben in de nacht van zaterdag op zondag 27 asielzoekers overnacht. Dat meldt het Rode Kruis. In de nacht daarvoor sliepen er 25 mensen. In de opvang in sporthal De Goorns is plaats voor 150 mensen.
Vanaf afgelopen donderdag tot en met aankomende maandag vangt de gemeente Aa en Hunze 's nachts asielzoekers op. Het gaat om asielzoekers voor wie geen plek meer is in het structureel overvolle aanmeldcentrum van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in Ter Apel. Na elke overnachting worden mensen weer teruggebracht naar het aanmeldcentrum.
Sinds woensdag 20 mei is het aanmeldcentrum in Ter Apel te vol. Het COA kan niet aan iedereen plek bieden. Sindsdien hebben meerdere gemeenten noodopvang voor de nachten aangeboden. Er is nog geen permanente oplossing voor het probleem.
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