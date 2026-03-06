ECONOMIE
Afgelopen week toonde zwakte van EU op wereldtoneel, vindt Jetten

Samenleving
door anp
vrijdag, 06 maart 2026 om 17:05
anp060326158 1
DEN HAAG (ANP) - De afgelopen week was "exemplarisch" voor de zwakke positie die de Europese Unie heeft op het wereldtoneel, zei Rob Jetten. Het ging in zijn wekelijkse persconferentie over de uiteenlopende standpunten van EU-landen rond de oorlog in Iran. "Wil Europa de taal van de macht leren spreken en serieus meedoen op het wereldtoneel, dan zal ook op dit vlak de Europese samenwerking aanzienlijk moeten verbeteren."
De Spaanse premier Pedro Sánchez is kritisch over de aanval van de VS, terwijl de Duitse bondskanselier Friedrich Merz in het Witte Huis zei: "Wij zijn het eens over het wegkrijgen van het vreselijke Iraanse regime."
Jetten: "In de snel veranderende geopolitieke wereldorde is het een gemis dat Europa er zo lang over doet om tot een gezamenlijk standpunt te komen." Na zijn kennismakingsbezoek met EU-kopstukken van afgelopen week concludeert hij: "Het is een worsteling die breed in Brussel wordt gevoeld."
