Hulporganisatie: al meer dan 300.000 mensen ontheemd in Libanon

BEIROET (ANP) - In Libanon zijn in minder dan vier dagen tijd zeker 300.000 mensen ontheemd geraakt door de Israëlische bombardementen en evacuatieoproepen, schat de Norwegian Refugee Council (NRC). Israël riep deze week op het zuiden van Libanon en de zuidelijke buitenwijken van hoofdstad Beiroet te verlaten. De hulporganisatie waarschuwt voor een humanitaire ramp als Israël deze bevelen niet intrekt.

"Opnieuw betalen burgers de hoogste prijs", meldt landendirecteur Maureen Philippon. Veel gezinnen moesten halsoverkop hun huizen verlaten, vaak zonder iets mee te kunnen nemen. Bijna 100.000 mensen slapen in geïmproviseerde opvanglocaties, veel anderen in auto's of bij familie en vrienden.

Volgens de organisatie kan het aantal ontheemde Libanezen oplopen tot meer dan een miljoen. De hulporganisatie stelt dat de gedwongen verplaatsing van burgerbevolkingen verboden is in het internationaal humanitair recht en dat een militaire rechtvaardiging lijkt te ontbreken.