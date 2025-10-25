Afgezette president Madagaskar verliest nationaliteit

ANTANANARIVO (ANP/AFP) - De nieuwe machthebbers in Madagaskar hebben de afgezette president Andry Rajoelina zijn nationaliteit ontnomen. Dat blijkt uit een decreet dat vrijdag werd gepubliceerd.

Tien dagen geleden werd Rajoelina afgezet en namen militairen de macht over na wekenlange protesten. Volgens de junta verloor hij zijn nationaliteit omdat hij in 2014 ook de Franse nationaliteit had aangenomen.

De oud-president vluchtte twee weken geleden, toen een kolonel van het leger liet weten dat hij bevelen om de protesten neer te slaan zou negeren. Rajoelina verklaarde dat hij zich schuilhield uit veiligheidsoverwegingen, zonder te zeggen waar hij verbleef.

Een week geleden werd de militaire leider van Madagaskar, Michael Randrianirina, beëdigd als president. Internationaal is er veel kritiek op de machtsovername. VN-secretaris-generaal António Guterres sprak van een ongrondwettelijke regeringswisseling en riep op tot het "herstel van de constitutionele orde en rechtsstaat". De Afrikaanse Unie heeft Madagaskar geschorst.