Trump staat open voor ontmoeting met Kim Jong-un komende week

KUALA LUMPUR (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt open te staan voor een ontmoeting met de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un. Trump reist komende week door Azië en de Zuid-Koreaanse regering meldde eerder al dat de kans groot is dat hij tijdens die reis ook met Kim zal spreken.

"Dat zou ik wel willen", zei Trump aan boord van Air Force One toen hij door journalisten werd gevraagd over de mogelijkheid van een treffen met Kim. "Ik sta ervoor open. Ik had een geweldige relatie met hem."

Trump reist eerst naar Maleisië voor een top van de ASEAN, het samenwerkingsverband van Zuidoost-Aziatische landen. Daarna bezoekt hij Japan en Zuid-Korea. Daar zou hij ook de grens met Noord-Korea kunnen bezoeken. Het is niet duidelijk waar een eventueel treffen precies zou plaatsvinden, maar Trumps eerste ontmoeting met Kim in 2019 was in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea. Later dat jaar spraken ze elkaar ook in Vietnam.