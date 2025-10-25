ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump staat open voor ontmoeting met Kim Jong-un komende week

Samenleving
door anp
zaterdag, 25 oktober 2025 om 7:45
anp251025046 1
KUALA LUMPUR (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt open te staan voor een ontmoeting met de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un. Trump reist komende week door Azië en de Zuid-Koreaanse regering meldde eerder al dat de kans groot is dat hij tijdens die reis ook met Kim zal spreken.
"Dat zou ik wel willen", zei Trump aan boord van Air Force One toen hij door journalisten werd gevraagd over de mogelijkheid van een treffen met Kim. "Ik sta ervoor open. Ik had een geweldige relatie met hem."
Trump reist eerst naar Maleisië voor een top van de ASEAN, het samenwerkingsverband van Zuidoost-Aziatische landen. Daarna bezoekt hij Japan en Zuid-Korea. Daar zou hij ook de grens met Noord-Korea kunnen bezoeken. Het is niet duidelijk waar een eventueel treffen precies zou plaatsvinden, maar Trumps eerste ontmoeting met Kim in 2019 was in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea. Later dat jaar spraken ze elkaar ook in Vietnam.
loading

POPULAIR NIEUWS

2B061311-8E76-4861-9C81-C8155CDDCC32-958x593

Welke steden hebben het meest te lijden onder massatoerisme? De nummer 1 zal je verbazen (of niet)

shutterstock 754726225

7 zinnen die volgens de psychologie alleen mensen met een laag IQ in hun dagelijkse gesprekken gebruiken

ANP-540087103

Peilingen na SBS6-debat: wie won, wie verloor en wat verandert er echt?

shutterstock_2287651373

Mensen met hoge emotionele intelligentie zeggen dit elke dag

anp 478731763

Waarom zoveel mensen in complottheorieën geloven

ANP-540143866

Twee dingen die een liefhebbende partner nooit doet

Loading