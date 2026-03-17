ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Meerdere landen in Midden-Oosten melden aanvallen

Samenleving
door anp
dinsdag, 17 maart 2026 om 2:49
anp170326004 1
BAGDAD/TEL AVIV/TEHERAN (ANP/RTR/AFP) - Verschillende landen in het Midden-Oosten melden in de nacht van maandag op dinsdag luchtaanvallen die worden afgeweerd. In de Iraakse hoofdstad Bagdad is de Amerikaanse ambassade aangevallen met drones en raketten, meldt een bron aan persbureau AFP. Een journalist van het persbureau zag zwarte rook opstijgen van het complex.
Bij een raketaanval elders in Bagdad zouden twee mensen om het leven zijn gekomen, meldde een bron aan AFP. Details ontbreken nog.
Israël liet weten dat er vanuit Iran raketten werden afgevuurd op Israël. In delen van het land klonk het luchtalarm. Onduidelijk is nog of er schade of gewonden zijn.
In Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten vonden in de nachtelijke uren aanvallen met drones en raketten plaats. Volgens het ministerie van Defensie van het land was Iran daarvoor verantwoordelijk.
Het ministerie van Defensie van Saudi-Arabië zei meerdere drones te hebben onderschept boven het oosten van de Golfstaat.
Journalisten van Al Jazeera melden dat ook in de Iraanse hoofdstad Teheran explosies klonken.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-447877175

Volendam wist het al: tussen Jan Smit en prinsesje Liza liep het fout

generated-image (4)

"Ik voorspelde de financiële crisis van 2008: nu ziet het er nog gevaarlijk uit"

ANP-552957743

NAM: Groningers krijgen belachelijk veel schadevergoeding

ANP-530454993

Trump dreigt de NAVO op te blazen als we niet gehoorzamen

167631355_m

Zes tekenen dat je intelligenter bent dan je denkt

generated-image (1)

Eerste cryptobedrijf op omvallen

Loading