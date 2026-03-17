Meerdere landen in Midden-Oosten melden aanvallen

BAGDAD/TEL AVIV/TEHERAN (ANP/RTR/AFP) - Verschillende landen in het Midden-Oosten melden in de nacht van maandag op dinsdag luchtaanvallen die worden afgeweerd. In de Iraakse hoofdstad Bagdad is de Amerikaanse ambassade aangevallen met drones en raketten, meldt een bron aan persbureau AFP. Een journalist van het persbureau zag zwarte rook opstijgen van het complex.

Bij een raketaanval elders in Bagdad zouden twee mensen om het leven zijn gekomen, meldde een bron aan AFP. Details ontbreken nog.

Israël liet weten dat er vanuit Iran raketten werden afgevuurd op Israël. In delen van het land klonk het luchtalarm. Onduidelijk is nog of er schade of gewonden zijn.

In Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten vonden in de nachtelijke uren aanvallen met drones en raketten plaats. Volgens het ministerie van Defensie van het land was Iran daarvoor verantwoordelijk.

Het ministerie van Defensie van Saudi-Arabië zei meerdere drones te hebben onderschept boven het oosten van de Golfstaat.

Journalisten van Al Jazeera melden dat ook in de Iraanse hoofdstad Teheran explosies klonken.