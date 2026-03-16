Zuid-Europese landen waarschuwen voor milieuramp stuurloze tanker

BRUSSEL (ANP/RTR) - Italië, Frankrijk en zeven andere landen hebben Brussel gewaarschuwd voor de milieurisico's rond de Russische lng-tanker die stuurloos op de Middellandse Zee dobbert. Dat meldt persbureau Reuters, dat inzage had in de brief die de landen stuurden naar de Europese Commissie. Daarin roepen de landen de Europese Unie op snel actie te ondernemen.

De Arctic Metagaz zou volgens Rusland eerder deze maand door Oekraïne zijn aangevallen met zeedrones en vaart sindsdien stuurloos tussen Italië en Malta. CNN schat op basis van Italiaanse autoriteiten dat het vaartuig nog circa 60.000 ton lng en 900 ton diesel aan boord heeft. Vermoed wordt dat het schip deel uitmaakt van de zogenoemde schaduwvloot waarmee Rusland sancties die zijn ingesteld tegen het land probeert te omzeilen.

Het schip was van Moermansk onderweg naar Egypte toen het werd geraakt. Nadat brand was uitgebroken op het schip, verlieten de dertig opvarenden de tanker. Zij werden naar Libië gebracht.