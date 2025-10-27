Afhandeling van Woo-verzoeken Landbouwministerie kost miljoenen

AMSTERDAM (ANP) - Het kost miljoenen om de Woo-verzoeken bij het landbouwministerie naar uitstootgegevens van veehouders af te handelen. Dat komt onder meer door de werkwijze die minister Femke Wiersma wil aanhouden om veehouders te informeren over het vrijgeven van hun gegevens.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) schat dat de kosten kunnen uitkomen tussen de 15 en 60 miljoen euro per jaar. Dit komt naar voren uit een nota gericht aan het ministerie die Wakker Dier met een Woo-verzoek heeft opgevraagd. Met de Wet open overheid (Woo) mag iedereen informatie opvragen over wat de overheid doet en hoe ze dat doet. Daaronder vallen ook de geregistreerde emissiegegevens van bedrijven.

De Woo-verzoeken blijven erg lang liggen, doordat boeren met de werkwijze van Wiersma individueel geïnformeerd moeten worden. Die kunnen ook een zienswijze indienen voordat gegevens worden vrijgegeven. Dat kost veel capaciteit, zeker als veel veehouders een zienswijze indienen.

Staatscourant

Normaliter worden belanghebbenden via de Staatscourant geïnformeerd over het mogelijk vrijgeven van gegevens. In de nota geeft de RVO aan dat dit ook de voorkeur heeft voor het informeren van veehouders. In veel van de ingediende Woo-verzoeken wordt gevraagd om de gegevens van de hele agrarische sector van ongeveer 59.000 ondernemers.

De RVO voegt toe dat boeren via belangenbehartigers uit de sector ook op de Staatscourant kunnen worden gewezen. Op die manier wordt de melding niet per ongeluk gemist. Het landbouwministerie heeft laten weten dat berichtgeving via de Staatscourant onvoldoende is. De minister houdt eraan vast dat boeren individueel geïnformeerd moeten worden.

Wakker Dier

De Wet open overheid bepaalt dat emissiegegevens openbaar moeten worden gemaakt. "Deze bepaling biedt geen ruimte voor een belangenafweging", schrijft de RVO aan het ministerie. Dit is in zaken over soortgelijke Woo-verzoeken bevestigd door de rechter en de Raad van State. Inmiddels zijn die gegevens gepubliceerd.

Wakker Dier heeft zelf ook in mei 2023 een Woo-verzoek ingediend om inzicht te krijgen in gegevens van varkenshouders en hun dieren. De beslistermijn is al langere tijd verlopen en de dierenrechtenorganisatie heeft de gegevens nog niet ontvangen, laat een woordvoerder weten.