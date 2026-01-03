ECONOMIE
Afkeuring en instemming in Tweede Kamer na aanval VS op Venezuela

Samenleving
door anp
zaterdag, 03 januari 2026 om 11:54
anp030126105 1
DEN HAAG (ANP) - De Amerikaanse militaire aanval op Venezuela kan in de Tweede Kamer op zowel afkeurende als instemmende reacties rekenen. Linkse partijen roepen het kabinet op het Amerikaanse optreden te veroordelen, de PVV reageert juist enthousiast.
"Alles voor olie en olie voor alles", zegt SP-leider Jimmy Dijk op X. "Trump bombardeert boten, drenkelingen, havens en nu een ander land. Deze militaire expansie veroorzaakt internationale instabiliteit en brengt levens in gevaar." Dijk vindt dat het kabinet de aanval moet veroordelen.
PvdD-Kamerlid Christine Teunissen spreekt van een "illegale aanval" die mensen "in een toch al extreem kwetsbare situatie" treft. Ook zij vraagt het kabinet de aanval "keihard" te veroordelen, en wil daarnaast aandacht voor de bescherming van de inwoners van Aruba, Bonaire en Curaçao.
PVV-leider Geert Wilders heeft geen moeite met het optreden van de regering-Trump. "Bang Boom Maduro gone", zet hij op X, met daarnaast een spierballenemoji.
