Onderminister VS zegt dat Maduro terecht zal staan

Samenleving
door anp
zaterdag, 03 januari 2026 om 11:56
anp030126106 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Venezolaanse leider Nicolás Maduro zal terechtstaan voor zijn veronderstelde misdaden. Dat heeft de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken, Christopher Landau, gezegd. Maduro en zijn vrouw zijn volgens president Donald Trump in een grote nachtelijke operatie in Venezuela door een elite-eenheid opgepakt en het land uit gevlogen.
De Amerikaanse regering erkent Maduro niet als wettig staatshoofd, maar beschouwt hem als een drugsbaron. De militaire acties tegen Venezuela en in wateren voor de Venezolaanse kust zijn volgens Washington gericht op de bestrijding van drugssmokkel.
De Venezolaanse regering ziet in de acties pogingen om zich meester te maken van de delfstoffen van het land en een inspanning om de linkse regering omver te werpen. Venezuela beschikt mogelijk over de grootste oliereserves ter wereld. Maar door de meestal slechte kwaliteit van de grondstof, door achterstallig onderhoud in de oliesector en door Amerikaanse sancties kunnen die reserves maar spaarzaam worden benut.
