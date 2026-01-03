Amerikaanse senator zegt dat aanvallen op Venezuela voorbij zijn

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse senator Mike Lee zegt dat er geen nieuwe aanvallen meer verwacht worden op Venezuela. Hij schrijft op X dat hij net heeft gebeld met minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio over de situatie in het land.

"Hij vertelde me dat Nicolás Maduro door Amerikaans personeel is gearresteerd om in de Verenigde Staten terecht te staan ​​voor strafbare feiten", aldus Lee. "De militaire actie die we zagen, werd ingezet om degenen die het arrestatiebevel uitvoerden te beschermen en te verdedigen."

De Republikeinse senator had zich eerder op X openlijk afgevraagd of de regering het grondwettelijke recht had om deze acties in Venezuela uit te voeren, zonder oorlogsverklaring van het parlement. Maar na het telefoongesprek met Rubio zegt hij dat de acties "waarschijnlijk" wel onder de bevoegdheid van de president vallen.