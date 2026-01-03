ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Amerikaanse senator zegt dat aanvallen op Venezuela voorbij zijn

Samenleving
door anp
zaterdag, 03 januari 2026 om 11:52
anp030126104 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse senator Mike Lee zegt dat er geen nieuwe aanvallen meer verwacht worden op Venezuela. Hij schrijft op X dat hij net heeft gebeld met minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio over de situatie in het land.
"Hij vertelde me dat Nicolás Maduro door Amerikaans personeel is gearresteerd om in de Verenigde Staten terecht te staan ​​voor strafbare feiten", aldus Lee. "De militaire actie die we zagen, werd ingezet om degenen die het arrestatiebevel uitvoerden te beschermen en te verdedigen."
De Republikeinse senator had zich eerder op X openlijk afgevraagd of de regering het grondwettelijke recht had om deze acties in Venezuela uit te voeren, zonder oorlogsverklaring van het parlement. Maar na het telefoongesprek met Rubio zegt hij dat de acties "waarschijnlijk" wel onder de bevoegdheid van de president vallen.
loading

POPULAIR NIEUWS

_185eed19-08c3-4887-b372-c8ab28f6c093

Het verborgen leven van Poetin: tussen macht en mysterie

anp 487442358

Heb je oliebollen over? Dit kun je ermee doen

chart

Nederland in cijfers: zo veranderden we in tien jaar

88846797_m

Brandend maagzuur: simpele gewoontes die vaak meer doen dan een pil

anp020126097 1

Plaatselijk tot 10 centimeter sneeuw, code geel verlengd

schermafbeelding 2024 05 20 om 144807

Van glad tot ruig: 100 jaar mannenkapsels in 1 minuut

Loading