De oprichters van Twitter en Pinterest willen sociale media repareren met een nieuwe app: Tangle, een sociaal netwerk dat mensen moet helpen hun leven bewuster in te richten. Daarmee keren twee oud-architecten van de online verslaving zich tegen het systeem dat hen rijk maakte

Twee veteranen uit Silicon Valley, Biz Stone (Twitter) en Evan Sharp (Pinterest) , hebben met hun start-up West Co 29 miljoen dollar opgehaald voor een nieuwe app die nadrukkelijk níet wil lijken op de eindeloze tijdlijn van X, Instagram of TikTok. Hun app Tangle wordt omschreven als “a new kind of social network, designed for intentional living” – bedoeld om gebruikers minder te laten scrollen en meer bewust te laten leven.

Tangle werkt voorlopig alleen op uitnodiging en vraagt gebruikers elke ochtend wat hun intentie voor die dag is. Geen likes, virale video’s of schreeuwerige algoritmes, maar het delen van persoonlijke doelen met een kleine kring vrienden, die elkaar steunen en aan het eind van de dag samen reflecteren. Het platform presenteert zichzelf als “een tool voor zingeving” die helpt “de diepere verbanden te zien die je leven vormgeven”. werkt voorlopig alleen op uitnodiging en vraagt gebruikers elke ochtend wat hun intentie voor die dag is. Geen likes, virale video’s of schreeuwerige algoritmes, maar het delen van persoonlijke doelen met een kleine kring vrienden, die elkaar steunen en aan het eind van de dag samen reflecteren. Het platform presenteert zichzelf als “een tool voor zingeving” die helpt “de diepere verbanden te zien die je leven vormgeven”.

De onderliggende kritiek is hard. Sharp zegt al acht jaar geobsedeerd te zijn door de vraag “wat we fundamenteel hebben stukgemaakt met de telefoon en sociale media” en vraagt zich af “wat ik zou kunnen bouwen dat misschien een deel van de vreselijke verwoesting van de menselijke geest en het hart kan helpen herstellen”. Die verwoesting is niet alleen retoriek: de Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwde recent voor een “scherpe toename van problematisch socialemediagebruik” onder Europese tieners, dat samenhangt met meer depressie, angst en slechtere schoolprestaties.