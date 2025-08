AFP: recordaantal droneaanvallen in juli op Oekraïne

PARIJS (ANP/AFP) - Rusland heeft sinds de inval in Oekraïne van februari 2022 in geen enkele maand zoveel aanvallen met drones op Oekraïne uitgevoerd als in juli, meldt AFP.

Volgens het Franse persbureau voert Rusland de aanvallen fors op nu het vredesoverleg lijkt te zijn vastgelopen. In juli waren er 6297 aanvallen met drones, 16 procent meer dan in juni.

Bij de laatste grote aanvallen zijn volgens de Oekraïense autoriteiten in de nacht van woensdag op donderdag zeker 31 doden gevallen in Kyiv.