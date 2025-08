LOMMEL (ANP) - Motorcrosser Jeffrey Herlings maakt dit weekend zijn rentree in de MXGP. De 30-jarige Nederlander is voldoende hersteld van een gebroken sleutelbeen, laat zijn team KTM weten.

"We zijn blij dat hij terug is, maar we moeten realistisch zijn over wat we kunnen verwachten. Hij zal zijn goede gevoel weer moeten opbouwen", aldus teammanager Joel Smets.

Vijfvoudig wereldkampioen Herlings brak zijn sleutelbeen begin juli. De MXGP gaat dit weekend verder in Lommel in België.