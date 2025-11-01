Marcouch roept na 'haatdaad' op queervlag te hijsen

ARNHEM (ANP) - Nadat onbekenden in Arnhem een regenboogbanner in brand hadden gestoken, roept burgemeester Ahmed Marcouch zaterdag op de regenboogvlag te hijsen. Dat heeft de gemeente Arnhem zelf ook gedaan.

De mast en vlag, symbool voor de lhbtiq+-gemeenschap, stonden volgens de gemeente achter het station Arnhem Centraal. Op beelden is te zien dat twee mannen in zwarte kleding met capuchon de vlag van de standaard halen en op de grond slaan. Op een andere video wordt de queervlag in brand gestoken. "Burgerwacht Arnhem houdt de straten van Arnhem schoon!", staat bij de post.

De gemeente zegt niet te weten wanneer de 'haatdaad' precies plaatsvond, zoals Marcouch de actie noemt, maar zag de beelden online. Het hijsen van de vlag dient als tegenreactie. "Niet alleen vandaag, maar als blijvende belofte. Een belofte dat liefde hier vrij ademt. Dat verschillen hier niet verdelen, maar verbinden en verrijken. Dat wij onze stad niet laten gijzelen door angst of haat", aldus de burgemeester op LinkedIn.

De actie was "geen kwajongensstreek, maar een haatdaad", aldus Marcouch. "Een laffe aanval op waardigheid, op vrijheid, op het hart van onze gemeenschap. In Arnhem geven we geen millimeter toe aan intolerantie. Niet vandaag, niet morgen, nooit." De burgemeester vraagt zijn inwoners zich te laten zien. "Vlag. Sta op. Bescherm wie aangevallen wordt."