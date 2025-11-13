Buma wil niet langer dan drie weken informateur zijn

DEN HAAG (ANP) - Informateur Sybrand van Haersma Buma (CDA), tevens burgemeester van Leeuwarden, is na drie weken niet meer beschikbaar als informateur. "Een wethouder appte mij vandaag al dat hij mijn werkkamer had ingepikt", grapte hij op een persconferentie donderdag.

Buma moet de komende drie weken de gesprekken tussen D66 en het CDA begeleiden. Die partijen gaan samen schrijven aan een startdocument, waar andere partijen later op kunnen aanhaken.

Zijn collega-informateur Hans Wijers (D66) wil "niet speculeren" hoe het over drie weken verdergaat. Hij ligt onder vuur vanwege uitspraken die hij deed over de VVD en partijleider Dilan Yeşilgöz. Hij noemde haar "een leugenaar" en had gehoopt dat de partij zwaarder "afgestraft" zou zijn bij de Tweede Kamerverkiezingen. Wijers wilde niet zeggen of hij ook informateur wil blijven, mocht de VVD aanschuiven bij de formatiegesprekken. "Dat zien we dan wel weer."