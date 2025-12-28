Jetten 'diep geschokt' door dodelijke steekpartij Suriname

DEN HAAG (ANP) - D66-leider Rob Jetten is diep geschokt door de dodelijke steekpartij in Suriname, waar volgens Surinaamse media negen mensen bij zijn omgekomen. Een man heeft in Meerzorg zijn eigen kinderen en buren doodgestoken. De politie schoot hem in zijn benen en wist hem te overmeesteren.

"Diep geschokt door het verschrikkelijke geweld in Suriname, waarbij ook kinderen om het leven zijn gekomen", schrijft Jetten op X. Hij wenst de slachtoffers en hun families "alle kracht en steun toe in deze onvoorstelbaar moeilijke tijd".

De Surinaamse president Jennifer Simons heeft op Facebook haar afschuw uitgesproken over de moorden.