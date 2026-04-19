Pro-Russische Radev aan kop bij Bulgaarse verkiezingen

Samenleving
door anp
zondag, 19 april 2026 om 19:27
SOFIA (ANP/AFP/RTR) - De Bulgaarse oud-president Rumen Radev gaat aan de leiding bij de Bulgaarse verkiezingen, blijkt uit exitpolls. Het lijkt erop dat hij ongeveer 38 procent van de stemmen heeft behaald. De pro-Russische Radev was favoriet onder de stemmers, mede dankzij zijn belofte om corruptie in het land aan te pakken.
Bulgarije ging zondag voor de achtste keer in vijf jaar tijd naar de stembus voor de parlementsverkiezingen. De regering trad in december af na wekenlange protesten in het land over het economische beleid en de corruptie.
Radev stapte in januari op als president om mee te kunnen doen aan de verkiezingen. Hij richtte een eigen politieke partij op en ging aan kop in de peilingen. De oud-president wil de banden met Rusland aanhalen.
