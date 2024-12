Agema: jammer dat zorgkoepels gesprek over zorgakkoord opschorten

DEN HAAG (ANP) - Minister Fleur Agema (Volksgezondheid) vindt het "erg jammer" dat meerdere koepelorganisaties in de gezondheidszorg de gesprekken over aanvullingen op het integraal zorgakkoord voorlopig opschorten. Dat laat zij via haar woordvoerder weten.

Agema wijst op de "grote uitdagingen" waar de gezondheidszorg voor staat, onder meer door sterk oplopende personeelstekorten. "Ik vind het belangrijk dat we daar met elkaar goede afspraken over maken, aanvullend op het IZA."

Aanleiding voor de zorgkoepels om het overleg op te schorten, zijn de forse bezuinigingen op de ziekenhuiszorg waar de Tweede Kamer afgelopen week toe besloot. Door te besparen op onder meer medisch specialisten en opleidingen voor zorgpersoneel maakte de Kamer geld vrij om bezuinigingen op het onderwijs deels terug te kunnen draaien. Dat was nodig omdat anders de onderwijsbegroting dreigde te sneuvelen in de Eerste Kamer.

Agema wijst er wel op dat alle bij het IZA betrokken partijen "onverkort door willen gaan" met deze afspraken om de zorg toekomstbestendiger te maken. Daar is ze blij mee. "Net als ik zien zij het belang van deze beweging."