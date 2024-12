Nasdaq en S&P 500 breken records, techsector leidt kerstrally

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse beursgraadmeters Nasdaq en S&P 500 stegen maandag naar recordhoogtes, gesteund door optimisme onder beleggers over een mogelijke renteverlaging later deze week. Vooral technologieaandelen waren gewild. Zo werd chipbedrijf Broadcom ruim 11 procent meer waard. Vrijdag steeg de beurswaarde van het bedrijf al met bijna een kwart dankzij positief ontvangen kwartaalcijfers.

De S&P 500-index eindigde 0,4 procent hoger op 6074,08 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 1,2 procent tot 20.173,89 punten. De S&P 500 is dit jaar ruim 28 procent gestegen en de Nasdaq stevent af op een jaarwinst van meer dan 33 procent. "De laatste eindsprint van het jaar is ingezet. Dit is de kerstrally die bijna precies op tijd plaatsvindt", zei een beurshandelaar van handelsplatform IG.

De Dow-Jonesindex sloot maandag met een min van 0,3 procent op 43.717,48 punten. De index van de dertig grootste Amerikaanse bedrijven koerst desondanks af op een jaarwinst van bijna 16 procent.