Agent raakt gewond bij aanhouding twee mannen in Breda

BREDA (ANP) - Een agent is zaterdagavond in Breda gewond geraakt bij de arrestatie van twee mannen tijdens een voertuigcontrole, heeft de politie zondagochtend bekendgemaakt. De bestuurder van een auto met een verlopen apk probeerde te voet te vluchten en verzette zich tegen zijn aanhouding. Hij gooide tijdens zijn vlucht een fiets en een houten reclamebord naar de agent die hierdoor gewond raakte, maar de 31-jarige man uit Breda wel wist aan te houden.

De bestuurder was vermoedelijk onder invloed van drugs, zo wees een speekseltest uit. Ook bleek hij een rijontzegging te hebben. In de auto zat ook een 29-jarige man zonder bekende woon- of verblijfplaats. In zijn koffer zaten verdovende middelen. Ook hij is gearresteerd.

De politie laat weten agressie en geweld tegen agenten en andere hulpverleners onacceptabel te vinden.