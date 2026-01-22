Agressie tegen zorgverleners houdt aan ondanks maatregelen

NIEUWEGEIN (ANP) - Agressie tegen zorgprofessionals blijft een 'hardnekkig en ernstig' probleem, meldt beroepsorganisatie en vakbond voor zorgverleners NU'91. Zorgverleners krijgen nog steeds te maken met schreeuwende of scheldende patiënten of familieleden, maar ook met fysiek geweld.

En dat terwijl zorginstellingen de afgelopen jaren juist meer aandacht hebben besteed aan het voorkomen van geweld tegen zorgverleners, aldus NU'91. Zo voerden ze informatiecampagnes, maar organisaties nemen ook maatregelen zoals het inzetten van beveiliging die agressieve mensen weghaalt uit een confrontatie met een zorgverlener.

Een andere maatregel is volgens een woordvoerder van NU'91 een aanpassing van de badges van zorgverleners. Zo kiezen instellingen ervoor om daar geen namen meer op te vermelden, maar alleen nog een foto en functieomschrijving. Dit moet voorkomen dat agressieve patiënten of familieleden zorgverleners opzoeken of online bedreigen.

Toch laat zorgpersoneel weten nog steeds met geweld te maken te krijgen, aldus NU'91 op basis van een peiling. Een deel ziet agressie inmiddels als iets wat bij het werk hoort. Ook vertrouwt niet iedereen erop dat aangifte van een gewelddadig voorval op een goede manier wordt afgehandeld. Voorzitter van NU'91 Femke Merel van Kooten: "Aangifte doen moet laagdrempelig zijn en serieus worden opgepakt. Dat is essentieel om agressie echt aan te pakken."