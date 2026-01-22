ECONOMIE
Studie: Parkinson vaker bij mannen, hoogopgeleiden, en mensen die in het noorden van Nederland wonen

Samenleving
door Redactie
donderdag, 22 januari 2026 om 3:11
bijgewerkt om donderdag, 22 januari 2026 om 6:10
Het risico op het krijgen van de ziekte van Parkinson is groter onder mannen, hoogopgeleiden en mensen die in het noorden van Nederland wonen. Dat komt onder andere naar voren uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Radboudumc naar de spreiding van de ongeneeslijke hersenaandoening.
De onderzoekers keken naar data tussen 2017 en 2022 en maakten aan de hand daarvan een kaart waarop te zien is waar Parkinson het vaakst voorkomt. Zo valt op dat de ziekte vaker voorkomt in Friesland en Groningen dan bijvoorbeeld in Zeeland. Maar waardoor dat komt, is niet helder.
Mannen krijgen vaker Parkinson dan vrouwen, zien de onderzoekers. Mogelijke verklaringen daarvoor zijn dat mannen via hun werk vaker worden blootgesteld aan schadelijke stoffen en dat vrouwelijke hormonen de hersenen deels beschermen. Ook mensen met een hogere sociaaleconomische positie krijgen vaker Parkinson. Volgens de onderzoekers kan het zijn dat leefstijl, zoals het rookgedrag, hierbij een rol speelt, want mensen die niet roken hebben een hoger risico op Parkinson.
