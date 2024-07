Agressieve drugsgebruiker met hakbijl, flakka, veel cash en bankpassen opgepakt in Brabant

De Brabantse politie heeft een 30-jarige man van de weg gehaald, die onder invloed en met een hakbijl op zijn dashboard rondreed in Oudenbosch. De man trok de aandacht toen hij tegen het verkeer in reed, en bleek na aanhouding allerlei bijzondere zaken in zijn bezit te hebben.

De man uit Bergen op Zoom was in alle staten, waardoor er een stroomstootwapen aan te pas moest komen om hem in de boeien te kunnen slaan. Uiteindelijk is hij aangehouden voor rijden onder invloed en rijden zonder geldig rijbewijs.

Flakka

Naast de hakbijl op het dashboard trof de politie ook een aansteker in de auto aan die leek op een vuurwapen. Ook lagen er duizenden euro's aan contanten, flakka en hasj, verschillende bankpassen en een aantal telefoons in zijn wagen.