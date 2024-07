Biden lanceert spotje na debat: weet dat ik niet jong meer ben

WASHINGTON (ANP) - Het campagneteam van de Amerikaanse president Joe Biden heeft een nieuw spotje gemaakt met beelden van het voor de president rampzalig verlopen debat. De aandacht gaat in het filmpje vooral uit naar de onwaarheden die zijn rivaal Donald Trump tijdens de uitzending zou hebben verkondigd.

"Meeste leugens ooit tijdens een debat", concludeert Biden zelf in het nieuwe spotje. Dat bevat geen beelden van zijn moeizame optreden tijdens het debat, alleen van Trump. Wel wordt zijn leeftijd benoemd. "Ik weet dat ik geen jongeman meer ben", erkent Biden in het maandag verschenen filmpje, dat de naam I Know ('ik weet het') heeft. "Maar ik weet ook, net als miljoenen Amerikanen, dat je weer opstaat als je bent neergegaan."

Biden kwam vorige week tijdens het televisiedebat met Trump soms nauwelijks uit zijn woorden. Dat leidde tot discussie over de vraag of de 81-jarige politicus nog geschikt is als presidentskandidaat. Zijn campagneteam probeert nu de aandacht te vestigen op hoe de Republikein Trump het deed tijdens het debat. De oud-president nam het volgens factcheckers vaak niet zo nauw met de waarheid.

Biden klinkt tijdens het spotje wel energiek. Er worden beelden gebruikt van een campagnetoespraak.