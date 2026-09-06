Albert Heijn roept AH Aardappelwafeltjes terug omdat er bij kwaliteitscontroles te hoge gehaltes aan minerale olie aromatische koolwaterstoffen (MOAH) zijn vastgesteld. Die stoffen worden door de Europese Voedselveiligheidsautoriteit EFSA in verband gebracht met kankerrisico. Het klinkt als een incident. Maar MOAH duikt vaker op in alledaagse voedingsmiddelen dan je zou denken.

Welke verpakkingen het betreft

De terugroepactie, gemeld door Productwaarschuwing.nl, betreft de AH Aardappelwafeltjes 600 gram met THT-datums 10 juli 2028 en 3 augustus 2028 en lotcodes L6191 en L6215. De betrokken verpakkingen waren verkocht tot en met 3 september 2026. Een productiefout ligt aan de basis van het probleem, aldus Redactie24.

Hoewel er volgens Albert Heijn geen sprake is van een acuut gezondheidsrisico, voldoet het product niet aan de kwaliteitseisen die de supermarktketen stelt. Klanten wordt verzocht de wafeltjes niet te eten en terug te brengen naar een filiaal, waar ze ook zonder kassabon het volledige aankoopbedrag terugkrijgen.

Wat is MOAH?

MOAH staat voor Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons: chemische stoffen uit minerale olie die in levensmiddelen terecht kunnen komen. Wanneer een levensmiddel te veel MOAH bevat, kan dat schadelijk zijn voor de gezondheid. Volgens de meest recente risicobeoordeling van de EFSA zijn sommige MOAH kankerverwekkend of kunnen ze schade aan het DNA veroorzaken. De EFSA bevestigde in 2023 dat MOAH met drie of meer aromatische ringen genotoxisch en carcinogeen zijn.

Minerale olie in je eten proef je niet. Maar je lichaam merkt het wel.

Hoe het in je eten terechtkomt

De routes zijn verrassend divers. MOAH kan volgens de NVWA in voedsel belanden via milieuverontreiniging, verpakkingsmaterialen, of via smeermiddelen die tijdens het productieproces worden gebruikt voor machines. In gerecyclede kartonnen verpakkingen zitten vaak inktresten op basis van minerale olie, en met name in die verpakkingen kunnen MOAH-resten onacceptabele hoeveelheden aannemen. Maar ook uitlaatgassen, stofbindmiddelen en andere technische hulpstoffen in de productketen zijn bronnen.

Uit laboratoriumtests in opdracht van Foodwatch blijkt dat er in heel Europa nog steeds producten in de schappen liggen die verontreinigd zijn met giftige aromatische minerale olie. De stoffen zijn onder meer aangetroffen in rijst, pasta, chocolade en spijsoliën. In 2019 werd MOAH zelfs gedetecteerd in partijen zuigelingenvoeding.

Niet de eerste keer

De AH-wafeltjes staan niet op zichzelf. In de zomer van 2025 riep PepsiCo Nederland Lay's Bugles en Wokkels terug omdat er bij het productieproces onbedoeld een niet-voedselveilige minerale olie met MOSH en MOAH in het product was terechtgekomen. De betrokken producten bevatten minerale oliën die niet toegestaan zijn binnen de Europese Unie en bij regelmatige consumptie over een langere periode een gezondheidsrisico kunnen vormen.

Waarom er nog geen harde grens is

Opvallend genoeg: er gelden op dit moment nog geen wettelijke maximumgehaltes voor MOAH in levensmiddelen. Pas vanaf 1 januari 2027 worden bindende EU-maximumgehaltes van kracht. Tot die tijd moeten bedrijven zelf proberen te voorkomen dat MOAH in hun producten terechtkomt, en zelf controleren of de stoffen aanwezig zijn.

Wie AH Aardappelwafeltjes in de diepvriezer heeft liggen, doet er goed aan de verpakking te controleren. Maar het echte probleem reikt verder dan één zak chips. Zolang de regels achterlopen op de wetenschap, is de consument aangewezen op terugroepacties achteraf.