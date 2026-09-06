Verstappen derde bij GP van Italië, zege voor Antonelli

MONZA (ANP) - Max Verstappen is bij de Grote Prijs van Italië in de Formule 1 als derde geëindigd. De Red Bull-coureur moest beide Mercedescoureurs voor zich dulden. De zege ging naar de Italiaan Kimi Antonelli voor de Brit George Russell.

De Italiaan, die aanvankelijk in de achterhoede was gestart, boekte zijn zevende zege van het seizoen. Hij is de eerste Italiaanse winnaar in Monza sinds Ludovico Scarfiotti, die de race in 1966 in de Ferrari won.

Antonelli loopt door de zege verder uit in het wereldkampioenschap. Hij heeft 267 punten. George Russell staat tweede met 201 punten. Verstappen staat zesde met 127 punten.