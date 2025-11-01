AH vult winkelvoorraden fleswater aan: 'sla niet te veel in'

UTRECHT (ANP) - Albert Heijn "doet er alles aan" om zo snel mogelijk weer nieuw verpakt water en waterflessen in de schappen van filialen in en rond Utrecht te hebben. Dat laat een woordvoerder van de supermarktketen weten. Door een kookadvies voor drinkwater in en rond de stad ziet de supermarktketen zaterdag dat er meer water wordt verkocht. Tegelijkertijd roept Albert Heijn klanten op om niet te veel in te slaan.

"Laten we de rust behouden", zegt een woordvoerder. Albert Heijn heeft naar eigen zeggen veel voorraad. Het is vervelend voor klanten die net in de winkel zijn als het schap leeg is, omdat het even duurt voordat het weer is aangevuld, legt de woordvoerder uit. Heel veel water inkopen is volgens hem "nergens voor nodig".

Bij verschillende supermarktfilialen in en rond Utrecht loopt de verkoop van verpakt water en flessenwater hard, bleek zaterdagochtend. Zo stond ergens al voor openingstijd een rij voor een Albert Heijn-filiaal en waren elders de schappen nagenoeg leeg.