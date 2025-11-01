Schaatsster Beune op NK niet in actie op 3000 meter door ziekte

HEERENVEEN (ANP) - Joy Beune gaat op de tweede dag van de NK afstanden niet van start op de 3000 meter. De regerend wereldkampioene op deze afstand is ziek, meldt haar ploeg Team IKO X2O.

"Ongelofelijk balen, maar helaas is Joy Beune ziek en heeft ze zich moeten afmelden voor de 3000 meter van de NK afstanden", laat het team weten via Instagram. "Vrijdagmiddag werd al duidelijk dat ze zich niet fit begon te voelen. Starten op de 1500 meter was mogelijk, maar inmiddels heeft ze koorts en is starten medisch onverantwoord."

Beune eindigde vrijdag als derde op de 1500 meter. Die werd gewonnen door Marijke Groenewoud.