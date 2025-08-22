Aidsfonds krijgt stempel ongewenst en stopt werk in Rusland

AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandse organisatie Aidsfonds heeft van het Russische Openbaar Ministerie de aanduiding ongewenst (undesirable) gekregen. De organisatie meldt zich hierdoor gedwongen te voelen per direct de steun aan gemeenschappen in Rusland die een hoog risico lopen op hiv te stoppen. De organisatie laat vrijdag weten alle contracten met Russische partners onmiddellijk te hebben beëindigd.

Voortzetting van het werk zou lokale partners in gevaar brengen, zegt directeur Aidsfonds - Soa Aids Nederland Mark Vermeulen. "Russische organisaties mogen geen enkele verbinding hebben met organisaties die als 'undesirable' zijn bestempeld." De Nederlandse organisatie ziet de beslissing als een "onderdeel van de systematische onderdrukking van het Russische maatschappelijk middenveld en de vrije pers, door het ze zeer moeilijk tot onmogelijk te maken financiering te krijgen en hun werk te doen".