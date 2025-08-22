Ongemak bij ministers, willen woorden Veldkamp niet herhalen

DEN HAAG (ANP) - Voorafgaand aan de ministerraad vrijdagochtend heerst zichtbaar ongemak onder de binnenlopende bewindslieden over een Kamerbrief van buitenlandminister Caspar Veldkamp (NSC). Die schreef donderdag dat "aanvullende maatregelen" tegen Israël "noodzakelijk" zijn. Maar hoewel bewindslieden erkenden dat een brief altijd namens het hele kabinet is, wilde niemand zijn kwalificaties herhalen.

In het debat hierover donderdagavond ontstond twijfel of Veldkamp dit standpunt wel met zijn ambtsgenoten had afgestemd. Hij moest de beoordeling van verschillende moties schuldig blijven, omdat andere bewindslieden daarover zouden gaan. Desgevraagd kon hij in het debat ook niet garanderen dat de ministerraad een dag later zou instemmen met aanvullende maatregelen.

Vrijdagochtend zeggen bewindslieden eerst erover te willen spreken in de ministerraad. Ondanks herhaaldelijke vragen sprak niemand hem na dat aanvullende maatregelen tegen Israël noodzakelijk zouden zijn.