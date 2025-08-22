ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

D66-leden schudden kieslijst op, degraderen UWV-topvrouw Van Berkel

Politiek
door Redactie
vrijdag, 22 augustus 2025 om 11:25
anp220825097 1
De leden van D66 zetten UWV-topvrouw Nathalie van Berkel op plaats 6 van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het partijbestuur had haar nog de tweede plaats toegewezen. Kamerlid Hanneke van der Werf stijgt juist van de 13e naar de 9e plaats.
Leden van D66 konden stemmen om de volgorde van de kandidatenlijst aan te passen en dat heeft ook dit jaar weer voor een aantal verschuivingen gezorgd. De tweede plaats wordt nu ingenomen door Jan Paternotte. Voormalig staatssecretaris en huidig Kamerlid Hans Vijlbrief stijgt van 5 naar 3, zijn collega Joost Sneller gaat van nummer 10 naar 5. Fatimazhra Belhirch, nu Eerste Kamerlid en nieuw in de top van de lijst, is gedaald van plek 6 naar 8.
De partij staat momenteel op 10 tot 12 zetels in de peilingen. Felix Klos en Marijke Synhave stonden eerder nog in de top 10, dus op verkiesbare plaatsen, maar zijn nu op 11 en 12 terechtgekomen. Huidig Kamerlid Ilana Rooderkerk staat als dertiende op de lijst.

Lees ook

Hoofdeconoom ABN AMRO treedt tijdelijk terug om plek op lijst D66Hoofdeconoom ABN AMRO treedt tijdelijk terug om plek op lijst D66
D66 en GL-PvdA willen recht op dubbele nationaliteit in wetD66 en GL-PvdA willen recht op dubbele nationaliteit in wet
D66-leider Jetten hekelt VVD om 'onzalig experiment' met PVVD66-leider Jetten hekelt VVD om 'onzalig experiment' met PVV
CDA en D66: teleurstellend dat Schoof geen extra toezegging deedCDA en D66: teleurstellend dat Schoof geen extra toezegging deed
D66 wil minimumleeftijd van 15 jaar voor social mediaD66 wil minimumleeftijd van 15 jaar voor social media
Vorig artikel

Ondanks goed weer dit jaar minder meldingen van muggenoverlast

Volgend artikel

Aidsfonds krijgt stempel ongewenst en stopt werk in Rusland

POPULAIR NIEUWS

depositphotos_126319584-stock-photo-crooked-teeth-man-face

4 rare signalen dat je ouder wordt

ANP-528785244

Er is één sport waardoor je écht beter slaapt volgens de wetenschap

ANP-509276055

Ben jij een otrovert? Dit persoonlijkheidstype heeft veel voordelen

ANP-365485491

Autistische muizen symptoomvrij na revolutionaire behandeling

ANP-530470131

5 manieren waarop we ons zelf iedere dag een beetje dommer maken

anp210825158 1

Omgebrachte Lisa sloeg tevergeefs zelf alarm bij 112 toen ze werd gevolgd