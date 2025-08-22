D66-leden schudden kieslijst op, degraderen UWV-topvrouw Van Berkel

De leden van D66 zetten UWV-topvrouw Nathalie van Berkel op plaats 6 van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het partijbestuur had haar nog de tweede plaats toegewezen. Kamerlid Hanneke van der Werf stijgt juist van de 13e naar de 9e plaats.

Leden van D66 konden stemmen om de volgorde van de kandidatenlijst aan te passen en dat heeft ook dit jaar weer voor een aantal verschuivingen gezorgd. De tweede plaats wordt nu ingenomen door Jan Paternotte. Voormalig staatssecretaris en huidig Kamerlid Hans Vijlbrief stijgt van 5 naar 3, zijn collega Joost Sneller gaat van nummer 10 naar 5. Fatimazhra Belhirch, nu Eerste Kamerlid en nieuw in de top van de lijst, is gedaald van plek 6 naar 8.

De partij staat momenteel op 10 tot 12 zetels in de peilingen. Felix Klos en Marijke Synhave stonden eerder nog in de top 10, dus op verkiesbare plaatsen, maar zijn nu op 11 en 12 terechtgekomen. Huidig Kamerlid Ilana Rooderkerk staat als dertiende op de lijst.