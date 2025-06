Reuters: Brusselse zorgen over marktmacht chocoladefabrikant Mars

BRUSSEL (ANP) - Brussel is bezorgd over het grote marktaandeel van chocoladefabrikant Mars in sommige productcategorieën in bepaalde Europese landen. Daarom wil de Europese Commissie de miljardenovername van Pringles-moederbedrijf Kellanova door Mars aan een uitgebreid mededingingsonderzoek onderwerpen, meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden.

Het betreft een van de grootste overnames in de sector ooit. Er is zo'n 36 miljard dollar mee gemoeid. Mars produceert naast de gelijknamige snoepreep ook Snickers-repen en M&M's. Daarnaast maakt het bedrijf dierenvoeding van Pedigree en Whiskas. Kellanova voert onder meer ook internationaal bekende merken als Graham Crackers, Cheez-It en Pop-Tarts

Europese retailers hebben volgens Reuters hun zorgen geuit over de deal. Ze wezen op de grote macht van makers van A-merken, wat bijvoorbeeld prijsonderhandelingen lastig maakt. De Europese Commissie wilde geen commentaar geven, en ook de bedrijven reageerden niet op vragen van Reuters.