Ajax betreurt geweld in centrum 'na goede sfeer in stadion'

AMSTERDAM (ANP) - Ajax betreurt het geweld richting de Israëlische voetbalfans na de Europa League-wedstrijd tegen Maccabi Tel Aviv. De Amsterdamse club veroordeelt de aanval van de fans "ten zeerste". Volgens Ajax leek er aanvankelijk weinig aan de hand en de club spreekt van "een goede samenwerking" met de autoriteiten.

"Na een sportieve voetbalwedstrijd met een goede sfeer in ons stadion, waarvoor we alle betrokken partijen bedanken voor de goede samenwerking, hebben we met afschuw vernomen wat er gisteravond in het centrum van Amsterdam is gebeurd. We veroordelen dit geweld ten zeerste", schrijft Ajax in een verklaring op sociale media.

Ajax won in de Europa League met 5-0 van de Israëlische club. Na de wedstrijd ging het mis in het centrum van Amsterdam.