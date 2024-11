TCA: onze taxichauffeurs niet betrokken bij rellen Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - TCA, de grootste taxicentrale van Amsterdam, zegt dat er geen TCA-taxichauffeurs betrokken waren bij de rellen van afgelopen nacht. Volgens algemeen directeur Hedy Borreman is er op beelden niet te zien dat TCA-chauffeurs een rol hebben gespeeld bij mishandelingen van Israëlische voetbalsupporters in de nacht van donderdag op vrijdag in Amsterdam.

"Wij hebben vanuit het taxiteam niks gehoord over betrokkenheid van onze chauffeurs", aldus Borreman. "Mocht blijken dat er wel TCA-chauffeurs betrokken waren bij de gewelddadigheden, dan zullen passende maatregelen worden genomen", aldus de directeur. Welke dat zijn, wilde ze niet zeggen. "Maar voor zulke chauffeurs die actief geweld plegen hebben we geen ruimte."

De politie heeft gezegd de rol van taxichauffeurs bij de rellen "nog niet feitelijk" te hebben vastgesteld, maar onderzoekt wel berichten die hierover zijn ontvangen. Borreman laat weten dat er nog geen contact is geweest tussen TCA en de politie over dit onderzoek.

Voorzitter van het Centraal Joods Overleg (CJO) Chanan Hertzberger stipte de rol van de taxichauffeurs vrijdag aan in een verklaring. "Er schijnt zelfs app-verkeer te zijn waaruit blijkt dat zij deze pogrom, want dat was het, nauwgezet hebben voorbereid. Ze verplaatsten zich in groepen waarbij ze hun doelwitten in het nauw dreven. Er circuleren filmpjes van mishandelingen en van pogingen om Israëli's aan te rijden."