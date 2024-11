Raadslid van voormalige BIJ1: geweld zien in context

AMSTERDAM (ANP) - Het geweld tegen supporters van de Israëlische voetbalclub Maccabi Tel Aviv moet worden gezien "in een bredere context", zegt het Amsterdamse gemeenteraadslid Jazie Veldhuyzen. Veldhuyzen is raadslid voor De Vonk, de fractie die werd opgericht na het uiteenvallen van BIJ1. De supporters begonnen het geweld, zegt hij, toen zij woensdagavond volgens hem onder meer woningen waar Palestijnse vlaggen hingen, aanvielen.

Veldhuyzen zegt dat supporters van Maccabi in Amsterdam woensdagavond gewapend waren en als hooligans tekeergingen. Op sociale media worden beelden gedeeld die dit suggereren. De Amsterdamse autoriteiten hebben hier nog niets over gezegd.

Op sociale media gaan ook beelden rond van Maccabi-supporters die leuzen scanderen. Dit ging volgens Veldhuyzen om supporters die donderdag na de wedstrijd van Maccabi tegen Ajax zongen dat het Israëlische leger moest winnen en "fuck de Arabieren". Ook zou in het lied zijn geroepen dat er geen scholen meer in Gaza zijn, "omdat er geen kinderen meer over zijn". Veldhuyzen heeft de gezongen leuzen laten vertalen door iemand die Hebreeuws spreekt.

'Niet mijn manier'

Over wie de Israëlische supporters heeft aangevallen, pro-Palestijnse activisten of anderen, is nog niets bekendgemaakt door de politie. Veldhuyzen weet niet wie het zijn.

Het geweld tegen de Maccabi-supporters "is niet mijn manier", zegt Veldhuyzen. "Maar we moeten het wel duiden in die bredere context." Het is voor hem op dit moment belangrijker om de onveiligheid te benadrukken die Amsterdammers hebben ervaren door acties van Maccabi-supporters dan om het geweld tegen de supporters te veroordelen. "Dat wordt al gedaan. Ik wil hier vooral benoemen wat ik mis in de reacties van andere politici."