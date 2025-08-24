ECONOMIE
Ajax en Heracles Almelo applaudisseren voor Lisa

Samenleving
door anp
zondag, 24 augustus 2025 om 17:29
anp240825094 1
AMSTERDAM (ANP) - Spelers en supporters van Ajax en Heracles Almelo hebben met applaus stilgestaan bij de vermoorde Lisa uit Abcoude. Beide ploegen stopten in de zeventiende minuut met voetballen in de Johan Cruijff ArenA. Op de borden langs het veld verscheen de boodschap: Wij eisen de nacht op - laat vrouwen veilig thuiskomen. Op televisieschermen achter beide doelen stond de tekst: Lieve Lisa dapp're strijder.
Het 17-jarige meisje werd in de nacht van dinsdag op woensdag met geweld om het leven gebracht aan de Holterbergweg, om de hoek bij jeugdcomplex De Toekomst van Ajax. Lisa kwam net als haar gezinsleden graag bij Ajax.
Als signaal tegen zinloos geweld en steun voor de nabestaanden wilde Ajax stilstaan bij de moord, waarvan een 22-jarige man wordt verdacht. De politie hield hem donderdag aan voor een ernstig seksueel misdrijf aan de Weesperzijde in Amsterdam en verdenkt hem ook van een poging tot seksueel geweld op 10 augustus.
