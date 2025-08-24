Rusland en Oekraïne wisselen krijgsgevangenen uit

MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland en Oekraïne hebben ieder 146 krijgsgevangenen vrijgelaten. Het Russische ministerie van Defensie heeft dat gemeld.

Volgens het ministerie zijn alle vrijgelaten Russen in Belarus, waar ze medische en psychologische hulp krijgen. Het ministerie zegt dat Oekraïne ook acht Russische burgers uit de regio Koersk naar Rusland heeft teruggestuurd.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bevestigt de gevangenenruil, maar gaf geen aantallen. Volgens de president was het merendeel van zijn landgenoten in 2022 door Rusland gevangengenomen.

Oekraïne viert zondag dat het in augustus 1991 onafhankelijk werd van de Sovjet-Unie. Oekraïne en Rusland wisselen vaker krijgsgevangenen uit.