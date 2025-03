Ajax na zege op PSV onthaald op sportpark De Toekomst

AMSTERDAM (ANP) - Honderden supporters hebben de spelersbus van Ajax zondag feestelijk onthaald op sportpark De Toekomst, bij de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam-Zuidoost. De koploper won uit in Eindhoven met 2-0 van PSV en heeft daarmee de voorsprong op die club vergroot naar 9 punten.

Staand in de deuropening van de spelersbus sprak trainer Francesco Farioli de fans toe. Hij bedankte ze voor hun steun sinds het begin van het seizoen. "Seven games, seven battles...we zijn er nog niet!", waarna een gejuich opging.