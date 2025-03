Veijer pakt in natte GP in Austin eerste punten in Moto2

AUSTIN (ANP) - Motorcoureur Collin Veijer heeft een goed optreden in de Grote Prijs van de Verenigde Staten bekroond met zijn eerste punten in de Moto2. De Nederlander rukte op het natte circuit van Austin van achteruit op en eindigde als tiende, goed voor 6 punten.

Bij zijn eerste optredens was Veijer als 20e en 24e geëindigd. De 20-jarige coureur uit Staphorst kwam vorig jaar nog uit in de Moto3, waarvan hij afscheid nam met de derde plek in het klassement.

Landgenoot Zonta van den Goorbergh kon zijn vierde startplek in Austin niet omzetten in een topresultaat. Hij moest genoegen nemen met de dertiende plek. De Brit Jake Dixon won de race.