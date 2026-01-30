ECONOMIE
Greenpeace: coalitieakkoord is een enorme teleurstelling

Samenleving
door anp
vrijdag, 30 januari 2026 om 14:43
AMSTERDAM (ANP) - "Een enorme teleurstelling." Zo noemt Greenpeace het coalitieakkoord van D66, VVD en CDA. "Klimaat en natuur trekken weer aan het kortste eind. Deze coalitie heeft de mond vol over veiligheid, maar zonder stabiel klimaat en gezonde natuur komen onze levens in gevaar", zegt Marieke Vellekoop, directeur Greenpeace Nederland.
"Twee dagen geleden oordeelde de rechtbank dat het klimaatbeleid onvoldoende is en de CO2-uitstoot sneller omlaag moet. Vorig jaar oordeelde de rechtbank hetzelfde voor de stikstofuitstoot. Maar deze coalitie haalt daar de schouders over op. Grote vervuilers zouden de rekening moeten betalen, maar de CO2-heffing wordt geschrapt en ze krijgen zelfs een smak geld aan subsidie."
Vellekoop vindt het ook "onbegrijpelijk" dat er "midden in de klimaatcrisis" met Lelystad Airport een extra vliegveld komt. "Deze coalitie moet direct terug naar de tekentafel. Dan kan aanstaand premier Jetten laten zien dat het wèl kan: groen reizen, duurzame landbouw en energie van wind en zon."
