Akkoord in kabinet over financiering aanvullend zorgakkoord

DEN HAAG (ANP) - De ministers Fleur Agema (Volksgezondheid) en Eelco Heinen (Financiën) hebben overeenstemming bereikt over de financiering van het aanvullend zorgakkoord. Dat bevestigen Haagse bronnen na een bericht van RTL Nieuws.

Over dit onderwerp liepen de gemoederen vorige week nog hoog op in de ministerraad. Agema wilde structureel meer geld vrijmaken voor innovaties die de zorg op termijn efficiënter moeten maken, Heinen wilde dat maar voor twee jaar toezeggen. Afgesproken is dat het geld toch blijvend wordt bij een positieve evaluatie over twee jaar.