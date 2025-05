Marengo-verdachte: rechter moet weg, is mogelijk partijdig

BREDA (ANP) - De advocaten van Marengo-hoofdverdachte Saïd R. vinden dat een van de rechters die het hoger beroep behandelt in de omvangrijke liquidatiezaak, zich moet terugtrekken. Deze rechter heeft in 2018 een bepalende strafzaak van kroongetuige Nabil B. behandeld en daarmee is "de schijn van partijdigheid mogelijk gewekt". Dat zeggen advocaten Robert van 't Land en Mark Dunsbergen. Het gerechtshof Amsterdam laat desgevraagd weten dat de raadsheer geen aanleiding ziet om zich te verschonen.

De zaak Marengo, met hoofdverdachte Ridouan Taghi, kwam aan het rollen nadat Nabil B. zich begin 2017 als kroongetuige had gemeld. Hij liet zich doelbewust arresteren terwijl hij met een wapen op straat liep. Eenmaal binnen, legde hij meerdere belastende verklaringen af over Taghi, R. en andere medeverdachten.

In de wapenzaak is Nabil B. in september 2018 door het hof Amsterdam veroordeeld tot zeven maanden cel. Een van de rechters die de zaak in hoger beroep behandelde, is nu rechter in Marengo. Het gaat om de oudste rechter, ofwel de rechterhand van de voorzitter. "Het is aan een individuele raadsheer om, nadat hij een zaak heeft toebedeeld gekregen, zich te verschonen als er omstandigheden zijn waardoor hij de zaak niet kan doen." In dit geval is daar geen sprake van, aldus de betreffende raadsheer. "Een (straf)rechter kan vaker eenzelfde verdachte tegenkomen en kan daarover oordelen zolang het over een feit gaat waarover de rechter in relatie tot de verdachte niet eerder over geoordeeld heeft", laat het hof weten.

'Opvallend'

De advocaten van Saïd R. noemen het "opvallend". "De wapenzaak is uitgebreid besproken tijdens het verhoor van de kroongetuige, waarom heeft de oudste rechter toen niets gezegd?" vraagt Van 't Land zich af. Afgelopen maart is B. vier dagen in het openbaar aan de tand gevoeld, onder meer over de betrouwbaarheid van zijn verklaringen, over eventuele deals die zijn gesloten en ook over de straf die hij heeft gekregen in de wapenzaak.

Bij aanvang van het hoger beroep in Marengo, zetten meerdere advocaten vraagtekens bij een andere rechter, namelijk de voorzitter van het hof. Dit omdat hij eerder voorzitter was van een ander megaproces, genaamd Passage. Ook hierin speelde een kroongetuige een belangrijke rol. Advocaten vroegen zich af of "dit hof in staat is anders te denken dan in Passage". De voorzitter benadrukte dat er geen enkele sprake was van vooringenomenheid.

Het Marengo-proces draait om zes moorden en verschillende moordpogingen.