Trump zegt dat het met in Iran neergeschoten vliegers goed gaat

WASHINGTON (ANP/RTR) - Met de twee bemanningsleden die boven Iran in een gevechtsvliegtuig vrijdag werden neergehaald gaat het volgens president Donald Trump goed. Ze zijn allebei gewond, maar herstellen goed, aldus de president.

Een bemanningslid werd volgens de VS kort na het neerschieten getraceerd en opgepikt door Amerikaanse eenheden in Iran en de ander later na een grote operatie door Amerikaanse strijdkrachten.

Iran weerspreekt 'de redding' in de zuidwestelijke provincie Kohgiluyeh en Boyer-Ahmad. Iraanse media maken melding van gevechten van milities met Amerikaanse militairen, waarbij vijf Iraniërs om het leven zouden zijn gekomen. Maar de vliegers zouden niet zijn gevonden.

Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken suggereert dat de grote 'reddingsactie' mogelijk een ander doel had. Die was volgens Teheran honderden kilometers van de provincie Kohgiluyeh en Boyer-Ahmad verwijderd in het zuiden van de provincie Isfahan. Daar zou een Amerikaans transportvliegtuig van het type C-130 zijn neergehaald.