Al Jazeera roept op tot actie tegen uithongering Gazanen

DOHA (ANP) - De bekende nieuwszender Al Jazeera heeft de internationale gemeenschap zondag opgeroepen tot actie nu "bijna 2 miljoen inwoners van Gaza worden uitgehongerd door de draconische belegering en aanhoudende bombardementen" door het Israëlische leger. De Qatarese omroep deed deze oproep naar aanleiding van de noodkreet van een van zijn verslaggevers afgelopen weekend.

Tijdens een liveverslag vanuit Gaza-Stad zag een zichtbaar emotionele Anas al-Shariff hoe een vrouw volgens hem stierf door de gevolgen van de aanhoudende honger in het grotendeels verwoeste gebied. "Gaza sterft langzaam en wij sterven mee. En als de wereld vandaag niet in beweging komt, is er morgen misschien niemand meer om gered te worden", schreef hij op X.