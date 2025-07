Ogen lijden in de ruimte: 70% van astronauten kampt met gezichtsproblemen (maar er zijn oplossingen)

Verrassend veel astronauten krijgen tijdens langdurige ruimtemissies last van hun ogen . Maar liefst 70 procent van de ruimtereizigers ontwikkelt een verslechterd gezichtsvermogen. Wat is er aan de hand?

Onderzoekers ontdekten dat microzwaartekracht ervoor zorgt dat lichaamsvloeistoffen omhoog verschuiven. Die drukverhoging in de schedel en rond de ogen kan leiden tot gezwollen oogzenuwen en veranderingen in de vorm van het oog. Daardoor verslechtert hun zicht

Nieuwe technologieën

Ondanks de problemen blijven astronauten indrukwekkend presteren. Maar de langetermijngevolgen zijn onduidelijk. Er zitten technologieën in de pijpleiding zoals speciale trainingsschema’s, drukpakken en oogdrukregulerende brillen om de effecten te verminderen, schrijft Universe Today.

De bovenstaande oorzaken komen alleen in de ruimte voor, maar de studie-uitkomsten geven ook inzicht in beroertes, glaucoom en andere oogaandoeningen op Aarde. Het begrijpen van schommelingen in hersen- en oogdruk is de eerste stap richting het ontwikkelen van nieuwe behandelmethodes.

Waarom dit belangrijk is

Ruimtevaartorganisaties zoals NASA en ESA bereiden zich voor op missies naar de maan en Mars. Om die veilig te laten verlopen, moet de ooggezondheid goed onder controle zijn. Dit onderzoek versnelt de ontwikkeling van gerichte oplossingen en leidt mogelijk tot revoluties op medisch gebied hier op Aarde.