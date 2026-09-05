ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Al meer dan 1000 besmettingen met westnijlvirus in Europa

Samenleving
door Redactie
zaterdag, 05 september 2026 om 7:11
bijgewerkt om zaterdag, 05 september 2026 om 7:28
anp050926040 1
In Europa zijn dit seizoen meer dan 1000 besmettingen met het westnijlvirus vastgesteld. Het virus is inmiddels opgedoken in vijftien landen, meldt het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC).
Tot en met donderdag waren 1086 besmettingen geregistreerd die mensen in Europa zelf hadden opgelopen. Begin augustus waren nog 241 gevallen bekend. Italië telt met 516 de meeste besmettingen, gevolgd door Griekenland met 284 en Spanje met 88. Ook in Nederland zijn al 9 gevallen vastgesteld.
Het virus wordt vooral door muggen overgedragen tussen wilde vogels, maar de insecten kunnen ook mensen besmetten. Ongeveer 20 procent van de besmette mensen krijgt volgens het Duitse Robert Koch-Institut griepachtige klachten en koorts. Ongeveer één op de honderd besmette mensen wordt ernstig ziek.
In totaal zijn besmettingen gemeld in 144 gebieden in Europa, waarvan 62 in Italië. Het ECDC benadrukt dat de cijfers geen volledig beeld geven van de verspreiding.
loading

POPULAIR NIEUWS

71789307_m

Dit land is stiekem net zo mooi als Scandinavië, maar dan veel goedkoper

europese gasprijs veert op in aanloop naar koudegolf1704279630

Vattenfall rekent nu €1,70 per kuub gas, en bij 44 van de 53 contracten steeg de prijs in één week: dit moet je weten voor 1 oktober

header-autobahn-langzamer

Dit is waarom Duitsers op de autobahn niet meer hard rijden

77642658_m

Deze stad heeft het meest te lijden onder massatoerisme

jetten en oud minister kamp ruzien over liberale fractie ep1705838214

Het kabinet heeft €2 miljard geschrapt, maar €4,8 miljard aan bezuinigingen op WW en WIA staat nog overeind: dit verandert er als jij je baan verliest

istock-beeld-eurobiljetten

Alle Prinsjesdag-plannen opgeteld: zoveel duurder wordt 2027 voor jouw huishouden

Loading