Al meer dan 500 uur vrijwel totale internetblokkade in Iran

Samenleving
door anp
zondag, 22 maart 2026 om 8:08
TEHERAN (ANP) - In Iran is al meer dan 500 uur sprake van een vrijwel totale internetblokkade. Volgens internetwaakhond Netblocks is de connectie met het buitenland volledig afgesneden en wordt de binnenlandse dienstverlening ernstig beperkt. De overheid treedt hard op tegen satellietverbindingen en VPN's.
Sinds de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran begonnen op 28 februari hebben de Iraanse autoriteiten het internet beperkt. Dat gebeurde ook tijdens de aanhoudende protesten in het land.
"Veel families zijn er niet toe in staat contact op te nemen met hun geliefden wanneer dat het hardst nodig is", aldus Netblocks. Iraanse inwoners vertellen aan Al Jazeera dat het "extreem moeilijk" is om contact te leggen met de buitenwereld.
POPULAIR NIEUWS

Wat is beter voor je huid: 's ochtends of 's avonds douchen?

Zo leer je Flirten

Iran denkt dat het wint – en presenteert Trump een hoge rekening

‘Mensen die met hun handen werken zijn de rijken van de toekomst’

De merkwaardig/belachelijk hoge salarissen van EU‑ambtenaren

Lente in Nederland: deze vijf plekken zijn nu op hun mooist

