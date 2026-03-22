Al meer dan 500 uur vrijwel totale internetblokkade in Iran

TEHERAN (ANP) - In Iran is al meer dan 500 uur sprake van een vrijwel totale internetblokkade. Volgens internetwaakhond Netblocks is de connectie met het buitenland volledig afgesneden en wordt de binnenlandse dienstverlening ernstig beperkt. De overheid treedt hard op tegen satellietverbindingen en VPN's.

Sinds de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran begonnen op 28 februari hebben de Iraanse autoriteiten het internet beperkt. Dat gebeurde ook tijdens de aanhoudende protesten in het land.

"Veel families zijn er niet toe in staat contact op te nemen met hun geliefden wanneer dat het hardst nodig is", aldus Netblocks. Iraanse inwoners vertellen aan Al Jazeera dat het "extreem moeilijk" is om contact te leggen met de buitenwereld.