VAE en Saudi-Arabië melden Iraanse raket- en droneaanvallen

DUBAI (ANP/AFP) - De Verenigde Arabische Emiraten hebben zondag gezegd dat hun luchtafweersystemen reageren op inkomende luchtaanvallen vanuit Iran. Eerder meldde ook het ministerie van Defensie van Saudi-Arabië al aanvallen van Iran met drie raketten. "Eén raket is onderschept, de andere twee zijn in een onbewoond gebied neergekomen," schreef een woordvoerder van het ministerie op sociale media.

Het ministerie van Defensie van de Verenigde Arabische Emiraten liet op zijn beurt weten in een verklaring: "De luchtverdediging van de VAE reageert momenteel op inkomende raket- en dronebedreigingen vanuit Iran." Ook legde het uit dat "de geluiden die worden gehoord het gevolg zijn van luchtverdedigingssystemen die raketten en drones onderscheppen".

Een woordvoerder van het ministerie zei dat in het oostelijke deel van het land drie drones zijn onderschept en vernietigd.

Iran beschuldigt Golfstaten ervan dat zij Amerikaanse troepen toestaan vanaf hun grondgebied aanvallen uit te voeren. De Golfstaten hebben die beschuldigingen herhaaldelijk ontkend en al vóór de oorlog gezegd dat zij hun grondgebied en luchtruim niet zullen laten gebruiken voor aanvallen op Iran.

Zaterdag sloten de Verenigde Arabische Emiraten zich wel aan bij 21 andere landen die hebben afgesproken bij te zullen dragen aan inspanningen om de doorgang door de Straat van Hormuz weer veilig te stellen. Iran blokkeert momenteel die belangrijke vaarroute in de Golf voor schepen met onder meer vloeibaar gas en olie. De groep bestaat voornamelijk uit Europese landen, maar ook Bahrein heeft zich er bijvoorbeeld bij aangesloten.